نائب محافظ البنك المركزى للأمن السيبرانى: أمن المعلومات هو أساس التحول الرقمى

قال الدكتور شريف حازم، نائب محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، إن المصريين يعتبروا مميزين في مجال الأمن السيبراني بالفطرة، لافتا إلى أن أول شفرة صنعت في العالم والتي بدأت بRSA، وهي شغالة في كل التطبيقات العالمية.

وأضاف الدكتور شريف حازم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن شفرة RSA هي أشهر شفرة يتم العمل بها في العالم ، كان يجابهها في نفس الوقت شفرة الجمل، وهو اختصار للدكتور محمد طاهر الجمل، وهو من الأساتذة الفاضلين، وهو مصري خريج جامعة الإسكندرية ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه أساس اختراع الشفرة المسماة "ذات المفتاحين"، مؤكدًا أن العالم كله يدين بالفضل منذ السبعينات حتى يومنا هذا إلى العالم المصري الدكتور محمد طاهر الجمل، بإنشاءه شفرة "الجمل" المستخدمة حتى يومنا هذا.

وأكد أن الشعب المصري يتميز بالابتكار، لافتاً إلى أن الشباب المصري إذا تم تسكينه في تدريب مضبوط، وآمن بفكرة معينة، سنرى إنجازات عظيمة.

وأشار إلى وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، الدكتور أحد درويش تحدث في مؤتمر سابق، وقال إن أعلى معدلات مصر، على خلاف المعايير العالمية، في جميع المجالات ، هي الأمن السيبراني، وهي حقيقة تؤكد ريادة الشعب المصري في هذا المجال، مؤكدًا أن انجازات الشباب المصري في مجال الأمن السيبراني غير مسبوقة.

وبين أن أمن المعلومات هو أساس التحول الرقمي، متابعا: "نعلن إنضمامنا لأكبر مؤسسة عالمية كأول مركز أمن سيبراني قطاعي، كما نشارك مع دول العالم كل أخبار أمن المعلومات والحوادث التي تتعرض لها المؤسسات".

وأكد أنه تم العمل على توطين استخدام التكنولوجيا، معقبا: "لدينا 70محترفا من كوادرنا".