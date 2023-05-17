الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث اقتصادى: الرخصة الذهبية هى العصا السحرية لحل مشاكل الاستثمار

الدكتور محمد شادي
الدكتور محمد شادي

قال  الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن الـ 22 قرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يشمل دورة حياة الشركة أو المنشأة، منذ بداية دخولها الاقتصاد المصري، وحتى خروجها منه إذا أرادت الخروج بعد ذلك، لافتا إلى أن هذه القرارات تهيئ بيئة استثمار جديدة، بحيث تكون أكثر جاذبية. 

وأضاف شادي محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أهم هذه القرارات هو الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية هي العصا السحرية والحل السحري لمشاكل الاستثمار في مصر حاليا.

وأوضح أنه بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، يتم تجاوز كل التعثر والتراجع الذي من الممكن أن يواجهه المستثمر، منذ اللحظة الأولى.

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