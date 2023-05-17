الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: آفاق الانتعاش الاقتصادى العالمى مغيبة على الرغم من الصعود الذي يشهده أقتصاد العالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

توقعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. 

وقالت الأمم المتحدة، إن احتمالات حدوث انتعاش قوي للاقتصاد العالمي هذا العام لا تزال قاتمة، في إشارة إلى التضخم المرتفع والآثار المستمرة لفيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا وتفاقم تأثير تغير المناخ.

وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها لمنتصف عام 2023، عن التوقعات الاقتصادية لهذا العام إن "عدم اليقين وآفاق النمو الضعيفة لا تزال تزعج الاقتصاد العالمي". وقال إنه بالنسبة للعديد من البلدان النامية ، تدهورت آفاق النمو وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل الخارجي.

وفقًا للتقرير، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3٪،  ارتفاعًا من توقعات الأمم المتحدة البالغة 1.9٪ في 25 يناير، ولكن لا يزال أقل بكثير من 3.1٪ المقدرة في عام 2022.

الامم المتحدة الصين الولايات المتحدة اقتصاد العالم

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