الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صيدلة القاهرة تنظم الملتقى التوظيفى الـ16 برعاية شركات وطنية وعالمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والخشت

أعلنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة تنظيم الملتقى التوظيفى السادس عشر تحت عنوان "SUSTx Career Expo"، 
تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية وجامعة القاهرة، والذى يشارك في تنظيمه النشاط الطلابى PhAI.

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كلية الصيدلة جامعة القاهرة

ويعقد الملتقى التوظيفي بجانب المؤتمر العلمي والدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة جامعة القاهرة بعنوان “Authenticity for Excellence in Pharmacy: Egypt’s Healthcare Vision 2030”.

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ويهدف الملتقى التوظيفى الذى تقيمه كلية الصيدلة بجامعة القاهرة إلى إيجاد نقطة التقاء بين مقدمى الوظائف من شركات أدوية وسلاسل صيدليات وغيرها، وبين طالبى التوظيف من حديثى التخرج وطلاب السنوات الأخيرة بكليات الصيدلة بالجامعات المختلفة، وذلك لاختصار الطريق على الطرفين ومساعدتهم فى العثور على خيارات متعددة سواء من بين الشركات أو المورد البشرية.

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كلية الصيدلة جامعة القاهرة

ويشارك فى الملتقى التوظيفى لهذا العام شركات عديدة بين وطنية وعالمية وعدد من سلاسل الصيدليات والمعامل وأمثلتها: Viatris - Sandoz - GNP - Rameda - Minapharm - Internpharm - Elixir Pharma- Doss pharmacies – Nawah Scientific - CARAS -   Astrazeneca - EVA pharma- Menarini - parkville - REG masters - marcyrl - GSK.

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كلية الصيدلة جامعة القاهرة

وايضاً الرعاة الأكاديميين:
جامعة مصر الدولية، الجامعة البريطانية، الجامعة الصينية، جامعة  الجلالة، جامعة النهضة.  

وعلى جانب آخر من الملتقى توجد  مساحة عمل تحت عنوان Youth social sphere، وهو مجال مخصص لمنح العقول الشابة - من بين المشاركين فى الملتقى من الطلاب وحديثى التخرج - مساحة للإبداع والتفاعل مع بعضهم البعض وتبادل الأفكار وذلك من خلال: 
١) الأنشطة المختلفة المستمرة داخل مساحة العمل على مدار يومى الملتقى. 
٢) مسابقة بين بعض المشاركين فى الملتقى التوظيفى.

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كلية الصيدلة جامعة القاهرة

والمسابقة تحت عنوان "Pharma sustainability innovation challenge"، وهى مسابقة لتطوير فكرة أو مشروع مبتكر يحقق الاستدامة فى المراحل المختلفة من عملية تصنيع وتوزيع المستحضرات الصيدلانية وتهدف إلى تشجيع المشاركين على التفكير خارج الصندوق والتوصل إلى حلول لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع والاقتصاد.

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كلية الصيدلة جامعة القاهرة

 

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كلية الصيدلة جامعة القاهرة

 

لا يتوفر وصف.
كلية الصيدلة جامعة القاهرة

 

لا يتوفر وصف.
كلية الصيدلة جامعة القاهرة

 

لا يتوفر وصف.
كلية الصيدلة جامعة القاهرة

 

لا يتوفر وصف.
كلية الصيدلة جامعة القاهرة

 

لا يتوفر وصف.
كلية الصيدلة جامعة القاهرة

 

لا يتوفر وصف.
كلية الصيدلة جامعة القاهرة

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