طلاب إعلام الأزهر يطلقون مبادرة "ملهم" لمواجهة هوس الترند (فيديو)

قال عبدالرحمن الششتاوى، طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وعضو فريق “ملهم”، إنه وزملاؤه أطلقوا مبادرة “ملهم”، بهدف مواجهة هوس الترند، وما سببه من سلبيات كبيرة فى المجتمع، لافتا إلى أن التجربة استثنائية.

وتابع طالب كلية الإعلام جامعة الأزهر، عضو فريق “ملهم”، خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع على فضائية الناس: "مهلم يتناول شخصية ملهمة يتم تقديمها فى المجتمع، وذلك مع مراعاة تغطية جميع المجالات المختلفة، ومن ضمن الشخصيات التى تم اختيارها الدكتور ثامر الجندى، وهو دكتور علوم سياسية فى الجامعة الأمريكية، وأصيب بمرض ضمور العضلات الذى أثر على حياته وتسبب فى فقده لعمله، مما جعله شخصية ملهمة وكان له دور كبير فى التوعية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.