الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الكتائب اللبنانية يدعو المعنيين لحسم ملف الاستحقاق الرئاسى

النائب سامي الجميل
النائب سامي الجميل

أكد حزب الكتائب اللبنانية أن الاستحقاق الرئاسي وصل إلى مفترق يحتم على كل المعنيين بالملف أن يحسموا قرارهم ويعوا أهمية المرحلة ومواكبة المرحلة المقبلة لإعادة لبنان إلى خارطة العالم والمنطقة.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقده المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميّل.

وبمناسبة مرور عام على الانتخابات النيابية، أكد الحزب أن اللبنانيين يتطلعون إلى مجلس نواب ليترجم تطلعاتهم التي عبّروا عنها في صناديق الاقتراع والتي فوضوا بموجبها النواب على أن يكون بلدهم حراً، سيدا ومتحررا من أي وصاية وأن يسود فيه الثواب والعقاب ويزدهر بعودة شبابه.

واعتبر حزب الكتائب اللبنانية أن السلطة الحاكمة تضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي للهروب من التحقيقات التي تجرى في فرنسا مع حاكم مصرف لبنان.

وأشار الحزب إلى أنه يعتبر أن ملاحقة سلامة أمام القضاء يجعل بقاءه في منصبه أمراً غير مقبول ويحتم استقالته داعيا السلطات القضائية اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها وتمتثل للقوانين فوراً وتتوقف عن عرقلة سير العدالة.

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حزب الكتائب اللبنانية يدعو المعنيين لحسم ملف الاستحقاق الرئاسى

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