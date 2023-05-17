الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكثر من 180 رجل إطفاء يتأهبون لحدوث حرائق بالغابات فى اليونان

حرائق بالغابات
حرائق بالغابات

تستقبل اليونان أكثر من 180 رجل إطفاء من خمس دول أوروبية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس المقبلين، تأهبًا لحدوث حرائق غابات خطيرة.

 

يأتي هذا في إطار برنامج تحديد مسبق لمواقع رجال الإطفاء يتم تنفيذه في إطار "آلية الحماية المدنية الأوروبية UCPM"، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "ذا جريك ريبورتر" اليونانية الثلاثاء.

 

ويتكون رجال فرق الإطفاء من دول: بلغاريا وفرنسا وألمانيا ورومانيا وسلوفاكيا، حيث من المقرر أن يتم تمركزهم في العاصمة أثينا ومدينتي سالونيك وأولمبيا القديمة، بهدف المساعدة في إخماد حرائق الغابات في حال نشوبها، فضلا عن تبادل المعرفة الفنية.

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