الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

داود: جامعة الأزهر أكبر الجامعات على مستوى العالم وتضم 90 كلية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

استقبل  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الفريق المكلف بمراجعة برنامجي «هندسة العمارة- هندسة الإنشاءات»، من قِبَل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتمادإيذانًا بالاعتماد البرامجي للقسمين.

ورحب رئيس الجامعة بوفد هيئة ضمان الجودة في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا على عمق العلاقات والتعاون مع الهيئة، لافتًا إلى أنه قام الأسبوع الماضي بزيارة الهيئة وتقديم التهنئة إلى الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديد، داعيًا له بالتوفيق والنجاح الدائم والمستمر في سبيل النهوض والارتقاء بالمؤسسات التعليمية الجامعية وقبل الجامعية، انطلاقًا من أن التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء الذي ضم: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد، مدير إدارة التدريب بالهيئة؛ تاريخ الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مدار أكثر من ألف عام؛ كونه كعبة العلم وقبلة العلماء، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تعد من أكبر الجامعات على مستوى العالم؛ حيث تضم بين جنباتها 90 كلية، و18 معهدًا، ويدرس بها أكثر من 40 ألف طالبٍ وافدٍ من أكثر من 114 دولة على مستوى العالم، مما يؤكد أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد مهني، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تلك الكلية المتميزة والتي خرج من رحمها كليتي: الهندسة بنات بالقاهرة، وكلية الهندسة بنين بقنا، إضافة إلى ذلك يتربع أساتذة كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة على عرش عديد من الجمعيات العلمية، وأيضا نجد تميز طلاب الكلية في جميع المحافل العلمية والبحثية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن أنه سبق اعتماد هيئة ضمان الجودة لبرنامجي: القوى والآلات الكهربية، والإلكترونيات والاتصالات الكهربية في شهر فبراير الماضي 2023م، وجارٍ اعتماد برنامجي: النظم والحاسبات، والتخطيط العمراني، إضافة إلى برنامجي: العمارة والإنشاءات.

الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر رئيس الجامعة الدكتور محمود صديق

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