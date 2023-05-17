الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: رئيس الوزراء يعقد مؤتمر لشرح تسهيلات الاستثمار

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعقد مؤتمرً، اليوم الأربعاء، لشرح تسهيلات الاستثمار، والقرارات الـ22 التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن رئيس الوزراء سوف يشرح الحوافز والتيسيرات الجديدة للمستثمرين، وكيفية مواجهة البيروقراطية في الجهاز الإداري.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء سوف يتناول ما قرره الرئيس السيسي بشأن توسيع قاعدة منح الرخصة الذهبية، إلى جانب كل التفاصيل الخاصة بتملك الأراضي والعقارات للأجانب.

كما يتحدث مدبولي بمنتهى القوة لشرح التسهيلات التي من شأنها جذب الاستثمارات، ويرد عما ردده البعض خلال الفترة الماضية أن مناخ الاستثمار في مصر طارد وليس جاذب.

وكان قد خاطب موسى، رئيس الوزراء، ورئيس البنك المركزي، بالخروج في مؤتمر إعلامي لتوضيح كافة التسهيلات التي سيتم اتخاذها لجذب الاستثمار، مشددا على ضرورة إزالة المعوقات من جذورها.

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أحمد موسى: رئيس الوزراء يعقد مؤتمر لشرح تسهيلات الاستثمار

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