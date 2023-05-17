الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يتعادل مع "اتحاد حجازي".. والنصر يهزم الطائي في الدوري السعودي

الهلال السعودى
الهلال السعودى

سقط فريق اتحاد جدة في فخ التعادل أمام نظيره الهلال بهدفين لمثلهما، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد، شهدت تقدم البرازيلي ايجور كورنادو بهدف للاتحاد في الدقيقة التاسعة بعد هجمة منظمة انتهت عند عبد الرزاق حمد الله الذي مرر داخل منطقة الجزاء، ليقابل كورنادو الكرة بتسديدة قوية في الشباك.

وضاعف أحمد بامسعود من تقدم الاتحاد في الدقيقة 30 بعد تمريرة وصلت لعبد الرزاق حمد الله داخل منطقة الجزاء ليتعامل مع الكرة ببراعة قبل أن يمرر إلى بامسعود الذي سدد بشكل مباشر في شباك الهلال.

ورد اللاعب اليافع مصعب فهد الجوير بهدف للهلال في الدقيقة 43 بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى، تبعتها مجموعة من التمريرات القصيرة بين لاعبي الهلال قبل أن تصل الكرة إلى الجوير الذي حاول تمرير الكرة لكنها تجاوزت خط المرمى قبل أن يتصدى لها الحارس مارسيلو جروهي، ليستعين الحكم بتقنية الفار قبل أن يقر بشرعية الهدف.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خطف البرازيلي ميشيل ديلجادو هدف التعادل القاتل للهلال بعد أن استغل ارتباك مدافعي الاتحاد وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل أحمد حجازي في التعامل معها قبل أن تعبر الكرة خط المرمى، حيث استعان الحكم بتقنية الفار قبل احتساب الهدف.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وضمن منافسات نفس الجولة، فاز النصر على الطائي بهدفين نظيفين.

هدفا النصر جاءا عن طريق كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 53 والبرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 80.

نتائج مباراتي اليوم، رفعت رصيد الاتحاد لـ 63 نقطة في صدارة جدول الترتيب، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية

اتحاد جدة الهلال الدوري السعودي احمد حجازى النصر

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