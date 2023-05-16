محافظ بنى سويف يكشف تفاصيل حريق معرض الإبراهيمية التجارى

كشف د. محمد هاني، محافظ بني سويف، عن تفاصيل الحريق الذي اندلع في المعرض التجاري بالإبراهيمية مؤكدًا أن الخسائر فادحة.

وقال هاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المعرض على مساحة 2600 متر مربع ويعمل فيه شباب منذ 10 سنوات من محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة، والخسائر كانت فادحة؛ لأن المعروض ملابس ومفروشات، والنار التهمتها بالكامل، لافتًا إلى أن الحماية المدنية دفعت بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمدارس والمنشآت والمنازل المحيطة: "أهالي بني سويف قضوا ليلة صعبة وحزينة، كل بيت يشعر بالألم".

وأوضح المحافظ أنه تمت السيطرة على الموقف، وتم البدء في حصر الشباب العامل في المعرض وعددهم 103 شباب، وتم التواصل مع التضامن لصرف 60 ألفًا لكل منهم وهذا مبلغ بسيط، لكي يساعدهم على بدء نشاطهم من جديد وتم توفير أماكن بديلة لمن أراد العودة لعمله حتى تتم إعادة تأهيل المعرض.

ولفت إلى أن الرئيس "طبطب على كل أهالي بني سويف" ووجه شركة المقاولون العرب بإعادة تأهيل المعرض ليكون جاهزًا قبل عيد الأضحى، منوهًا إلى أنه تمت إزالة التراكمات للبدء في مرحلة الرسومات وكافة التجهيزات الأخرى.

وحول كواليس الحريق وأسبابه، أكد محافظ بني سويف أن الموضوع تحت تصرف النيابة لمراجعة مدى تطبيق اشتراطات الأمان في المعرض، لافتًا إلى أن هناك مقترحًا بإعفائهم من الإيجار لفترة معينة حتى يتمكنوا من استئناف العمل وعودتهم إلى ممارسة نشاطهم من جديد.