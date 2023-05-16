الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم ميكروباص مع جرار زراعي بالفرافرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص منذ قليل أثر تصادم ميكروباص مع جرار زراعي بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعي بالكيلو ٤٠ طريق ديروط الفرافرة وإصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: بكر صابر محمد ١٥سنه، كدمات بالوجه، وليد جمال محمد ١٢سنه، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، على عنتر خميس ٢٥سنة، جروح وسحجات متفرقه بالجسم، علاء جمال محمد ٢٢سنه، جروح وسحجات متفرقه بالجسم، سعيد عبد المحسن على ٦٠سنه، اشتباه ما بعد الارتجاج، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، احمد مختار احمد ٢٨ سنه، كدمات بالصدر والساق، محمد سيد عبد الحفيظ ٣٣سنه، اشتباه كسر بالساق اليسرى، فتحى محمود صالح ٣٤ سنه، اشتباه كسر بالزراع الايسر، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

 

 

أصيب 8 أشخاص تصادم ميكروباص مع جرار زراعي الفرافرة الوادي الجديد الإسعاف مستشفى الفرافرة

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