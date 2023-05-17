الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد: عدم الحديث عن التنمية المتحققة فى مصر "جريمة"

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ ، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت مؤثرة، مشيرًا إلى أنه كمان هناك ضرورة لمعرفة طبيعة هذا الحوار، وآلية تنفيذ مخرجاته. 

 

ولفت خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الحوار الوطني يعقد العديد من الجلسات لمناقشة قانون الانتخابات، وتداول السلطة، والكثير من القوانين الخاصة بالنظام السياسي، مشيرًا إلى أن المواطن يريد قرارات عاجلة خاصة بالتضخم  وخفض الأسعار.

 

 وشدد على ضرورة معرفة ما نريد الوصول إليه من الحوار الوطني، من خلال الإجابة على سؤال ماذا نريد مستقبلا، "هل نريد مصر دولة مماثلة لسويسرا؟ أم نريد دولة متواضعة؟"، وهذا السؤال جوهري، لأنه لا توجد دولة عظيمة نشأت بدون معاناة مثل كوريا وألمانيا. 

 

ولفت إلى أن مصر لكي تنضم إلى مجموعة العشرين على سبيل المثال في حاجة إلى مضاعفة الناتج القومي الذي يقدر بـ400 مليار دولار في الوقت الحالي، بينما متوسط الناتج المحلي للدول الموجودة في مجموعة العشرين يُقدر بتريليون دولار، مشيرًا إلى أن  هناك مرجعية غربية للتقديم، ومرجعية أسيوية للتقديم، ولكي تصبح مصر دولة متقدمة فيجب أن نتبنى استراتيجية مماثلة للمرجعية الاسيوية أو الغربية. 

 

وأشار إلى أن ما حدث خلال السنوات الأخيرة في مصر لم يحدث منذ عهد الخديوي إسماعيل، فالتغيير الذي حدث لم يشمل الكباري والطرق فقط، ولكنه امتد للتعليم والصحة وكافة المجالات، وعدم الحديث عن هذا الأمر جريمة.

التنمية الدكتور عبدالمنعم سعيد

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عبدالمنعم سعيد: عدم الحديث عن التنمية المتحققة فى مصر "جريمة"

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