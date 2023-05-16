الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير صبرى: قرارات "الأعلى للاستثمار" قادرة على جذب رءوس الأموال الأجنبية

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن التخفيف من الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين من أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية dmc، أن المجلس أصدر 22 قرارًا حاسمًا لتغيير المناخ الاستثماري في مصر.

وأوضح صبري أنه توجد 4 قرارات من ضمن الـ22 قرارًا، والذي يقضي على البيروقراطية، كما أن موضوع تملك الأجانب للعقارات والشركات والمصانع، كان يشوبه بعض المعوقات، ليصدر قرار اليوم واضحًا وصريحًا بعدم وجود أي بيروقراطية فيما يتعلق بهذه القضية، وإصدار الموافقات سريعًا، حيث كان بعض المستثمرين الأجانب ينتظرون أكثر من 6 أشهر حتى يأخذوا الموافقة الأمنية.

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