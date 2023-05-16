الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص من بينهم 3 سيدة، إثر وقوع مشاجرة بمركز المنيا بسبب لعب الأطفال وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن المشاجرة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام تتضمن وصول كل من: أحمد محمد 22 عاما، عبد الرحمن عبد العال 23 عاما، نجاة سيد 50 عاما، مصابين بجروح وكدمات واشتباه كسور.

 

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين يقيمون بعزبة الهيما التابعة لقرية تلة بمركز المنيا، وأصيبوا خلال مشاجرة بسبب لعب الأطفال، وتم إلقاء القبض على المتهم ويدعى "ض.ه"، وأخطرت النياية العامة للتحقيق.

 

المنيا إصابة 3 أشخاص من بينهم سيدة مشاجرة بسبب لعب الأطفال بعزبة الهيما قرية تلة بمركز المنيا مستشفي المنيا العام اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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