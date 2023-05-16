إصابة ربة منزل بصعق كهربائي وإصابة فلاح بحروق في جسده في ظروف غامضة بالمنيا

أصيبت ربة منزل صعقا بالكهرباء في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وتم نقلها لمستشفى المنيا العام، فيما اشتعلت النيران في جسد فلاح في ظروف غامضة بسمالوط وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي، وحرر عن الواقعتين المحضرين اللازمين.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام تتضمن وصول "جيهان.ر" 30 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية البرجاية، مصابة باضطراب بالوعي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة ربة المنزل نتيجة صعق كهربائي داخل منزلها، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

على جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى سمالوط النموذجي بوصول "محمد.ا" 50 عاما، فلاح، مصابا بحروق بجميع أنحاء الجسم في ظروف غامضة، وبالفحص وإجراء التحريات الاولية تبين أنه مقيم بقرية الخمايشة التابعة للوحدة المحلية بقلوصنا، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

يذكر أن مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، كانت قد شهدت إصابة سيدتان في مشاجرة، بإحدى شوارع مدينة مغاغة، بسبب مشادة كلامية وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشادة تطورت إلى معركة بين طرفين بشارع مركز الشرطة بمدينة مغاغة شمال المنيا.

انتقل فريق البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة كلا من "م – م – م – 52 سنة"، و"أ - ه – م – ح – 55 سنة" مقيمتان بمدينة مغاغة، بجروح بالجبهة في مشاجرة مع آخرين.. تم نقل المصابتين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وجاري القبض على أطراف التشاجر.