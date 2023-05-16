أمين سر "سياحة النواب": نحتاج لإدراج مناطق جذب جديدة للسائح الأجنبي 

قالت أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مصر لديها مناطق أساسية مثل الأقصر وأسوان والغردقة وجنوب سيناء، ولكن سيتم العمل على إعادة صياغة الخريطة السياحية، حيث إن الدولة المصرية تستهدف استقبال 30 مليون سائح للارتفاع بعوائد قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار جنيه.

وأضافت "الشعولي"، في لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن العاملين في قطاع السياحة تحملوا الكثير جدا ومروا بالعديد منالأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا وصولًا إلى الحرب في أوكرانيا، حيث إن قطاع السياحة من القطاعات التي تتأثر بما يحدث حول العالم من استراتيجيات وصراعات، لكن مصر تخطت هذه المراحل.

وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تفعيل وتقوية شركة مصر للطيران وتقديم الدعم لها، بالإضافة إلى زيادة عدد الطائرات: "هناك دول مجاورة تحاول تطوير نفسها، لكن الله حبانا بمقومات لن ينافسنا أحد فيها مثل الآثار والصحراء كما أنّ لدينا عددا كبيرا من انواع السياحة".

كما أوضحت أن جلسة المحور الاقتصادي اليوم ناقشت عددا من الأمور الهامة مثل الخريطة السياحية وكيفية الاستفادة منها ودعمها، حيث إن هناك حاجة ماسة إلى إدخال مناطق جذب جديدة للسائح الأجنبي في ضوء اتجاه الدولة لفتح آفاق جديدة مثل العلمين وسيوة وتل العمارنة في المنيا والفيوم وبني سويف.