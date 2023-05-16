الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فرصة لابتعاد الأهلي.. تعادل بهدف لكل فريق بين سموحة وفيوتشر في الدوري

فيوتشر
فيوتشر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة فيوتشر وسموحة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.

تقدم مروان محسن لفيوتشر بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول وتعادل سموحة بهدف من نيران صديقة عن طريق باسم على لاعب فيوتشر في الدقيقة 44.

التعادل رفع رصيد فيوتشر للنقطة 51 في المركز الثاني لكنه ابتعد تدريجيا عن المنافسة على لقب الدوري وسموحة 35 نقطة في المركز العاشر.

وأصبحت الفرصة متاوية للأهلي صاحب الصدارة والذي له 7 مؤجلات، للابتعاد بعيدًا في صدارة الدوري حال الفوز بالمؤجلات.

وفي نفس الجولة كان المقاولون العرب فاز على مضيفه حرس الحدود 2 -0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

وسجل هدفي المقاولون العرب محمد سالم وجون أوكولي في الدقيقتين السادسة و43. 

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

فيوتشر سموحة الدوري مروان محسن باسم علي

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