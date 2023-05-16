الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

من العبور حتي السيدة عائشة

جهاز العبور: توفير خدمة نقل المواصلات بسعر 8 - 10 جنيهات للتذكرة

Q90
Q90

أكد أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم التنسيق مع وزارة النقل البري وبعض الشركات العاملة بالنقل الجماعي لتدعيم خطوط النقل الخارجي بالمدينة بعدد 8 أتوبيسات الجديدة كمرحلة أولى؛ للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة مميزة لهم. 

بالنسبة للخط الأول (Q9) بعد التعديل 

أشار  الشريف إلي أنه تم تدعيمه بعدد (٦) سيارات وخط السير المعتمد للخط من  العبور الجديدة _ شباب _ طريق الرئيسي كارفور _ سوق العبور _ موقف العاشر- أول جمال_ سوق القنال- ميدان الحجاز _هليوبلس- محكمة الميريلاند _ روكسي- إشارة جسر السويس- سرايا القبة- السواح-شارع بورسعيد _ الزاوية الحمراء) والعودة بنفس خط السير. 
 

أما بالنسبة للخط الثاني (Q90) 

أفاد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تدعيمه بـسيارتين وخط السير المعتمد للخط من العبور الجديدة، الشباب الطريق الرئيسي - جامعة بنها كارفور- موقف العاشر - أول جمال سوق القنال - صينية بدر - ميدان الحجاز - هليوبوليس- المحكمة - الميريلاند - باب الخلق_ أحمد ماهر- مجلس الأمة السيدة زينب _ شارع قدري السيدة عائشة، والعودة بنفس خط السير.

وأوضح المهندس أحمد رشاد الشريف، بأن المواعيد تبدأ من الساعة الـــ٦.٣٠صباحا وحتي الساعة الـ١١ مساء وسعر التذكرة (٨جنيهات) حتي محطة أول جمال عبدالناصر و(١٠ جنيهات) حتي آخر الخط. 

كما أضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أن منظومة النقل الجماعي ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة، بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة. 

الاتوبيسات التعاون المثمر الخطوط الجديدة الزاوية الحمرا الأتوبيسات الجديدة

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