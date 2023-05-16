الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الدين ليس ذقنًا وجلابية".. محمد مهنا: الأمة الإسلامية غنية بالعلماء (فيديو)

د. محمد مهنا
د. محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأمة الإسلامية غنية بالعلماء، والإمام النبهانى له كتاب اسمه "حُجةُ اللهِ على العالَمِين في مُعجِزاتِ سيدِ المُرسَلين ﷺ"، وكتب فيه من معجزات سيد الخلق: "أن قَيّض لهذه الأمة من العلماء ما حفظ لها دينها فلم تغير ولم تبدل ولم تنحرف".

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "فى زمان واحد اجتمعت الأمة على مذاهب أساسية حفظت لها دينها، لم يكن توجد المذاهب الأربعة فقط، كان فى مدارس وعلماء كثر، كان هناك مذهب الإمام الليث بن سعد، وقال عنه الشافعى والله كان أفقه من مالك وضيعه تلاميذه".

واستكمل: "علينا بالكتاب والسنة لفهم العلماء العاملين، وليس بفهم الناس الذين اختزلوا الدين فى مجرد مظاهر، فى ذقن وطاقية شبيكة وجلابية قصيرة، وشبشب جلد، اختزل العلم فى هذا وسلوكه وعلمه على عكس العلم الحقيقى، وجلس يدخل هذا فى رحمة الله، ويخرج من شاء من رحمة الله، ويدخل من يشاء الجنة ومن شاء النار، كل هذا لأن هناك جهلًا، وليس هؤلاء فقط، بل هناك من يتجرأ على الدين والعلم والعلماء، دون بيّنة وفهم وعلم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=i8v_d3h9oTY

الأمة الإسلامية معجزات سيد الخلق الطريق إلى الله جامعة الأزهر الكتاب والسنة

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