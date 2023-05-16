مدحت العدل ضيف إيمان أبوطالب على "الحياة".. الجمعة

يحل السيناريست مدحت العدل، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج "بالخط العريض"، على قناة الحياة الجمعة المقبلة في الثامنة مساء.

وخلال الحلقة يتحدث السيناريست الكبير، عن كواليس مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم والصعوبات التي واجهته في العمل.

كما يتحدث عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو دياب، ويكشف عن كواليس فيلم "آيس كريم في جليم" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ورد العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلًا.

كما يعلن مدحت العدل، عن مفاجأة قوية بشأن الفنانة القديرة شيريهان.

كما رد الشاعر الكبير، على تصريح الكاتب إبراهيم عيسى بأنه يستكمل رسالة وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة.

يذاع برنامج "بالخط العريض"، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة على شاشة قناة الحياة، في الثامنة مساءً.