هنا العاصمة الإدراية

هى «قواعد المجد» التى غنت لها كوكب الشرق ذات يوم، وهى تحكى عن ميلاد مصر الحديثة، هى صروح عملاقة لامعة تشق الأرض وتناطح السحب، عمرانٌ راق تنبعث منه روح الحضارة والجمال، خضارٌ يمتد ويحتضن المبانى الأنيقة، وكأنه رئات تمنح المدينة الحياة، هنا العاصمة الإدارية الجديدة، هنا الجمهورية التى نحلم بها.

المشهد كله جمال وانبهار وعلامة على تحدى المستحيل، والتغلب على المصاعب الرهيبة، كل هذا حققته مصر خلال سنوات قليلة، مليئة بالعمل والاجتهاد والمثابرة ومواصلة الليل بالنهار، حتى نصل إلى هذا الرقى الذى نطالعه فى الصور التى التقطتها عدسة المصور المحترف حسام عباس.

«عباس» نذر نفسه لإبراز جماليات العاصمة الجديدة، فخاض رحلات إلى هناك لرصد والتقاط مظاهر الرقى والعظمة والنجاح والفخر، وأنشأ صفحة على «فيسبوك» تحمل اسم «صور العاصمة الإدارية»، ونشر عليها ما التقطه من صور، محققًا بذلك أعظم ترويج للمدينة بالغة الجمال.

وكشف «عباس» عن أن الصور التى أخذها لجماليات العاصمة الإدارية، التقطها بمجهود شخصى تطوعى له، ولم يكن مكلفًا من أى مؤسسة إعلامية أو صحفية بذلك، واستهدف فقط إبراز معالم المكان ورقيه وعظمته. وذكر أنه رغب فى ترويج العاصمة الإدارية لدى جميع المستثمرين والمواطنين المصريين والأجانب، ليكون المكان قبلة لرواد الأعمال والسياح وغيرهم، ضمن سلسلة صور توثيقية التقطها لكثير من معالم مصر، مثل أهرامات الجيزة وغيرها.