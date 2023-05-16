تضم 100شخصية.. 8 مصريين ضمن قائمة "فوربس" لقادة السياحة والسفر

عرض برنامج “الحياة اليوم”، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقريرًا يكشف عن 8 مصريين ضمن أقوى 100 شخصية في مجال السياحة حول العالم.

وأوضح التقرير، أن فوربس تكشف عن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر لعام 2023.

وكشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة تضم 100 شخصية هم أقوى قادة السياحة والسفر بالشرق الأوسط لعام 2023م.

وأشار التقرير، إلى أن القائمة ضمت 8 مصريين في قطاعات الطيران، والضيافة، والفنادق والمنتجعات، وهم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة " المطور العقاري الوحيد بالقائمة".

وتعتمد “فوربس” في تصنيفها على عدة معايير تضم حجم أعمال الشركة والمناصب التي يتولاها قائدها وخبراته المهنية وانجازاته الأخرى ، وهشام طلعت مصطفى يقود مجموعة تتنوع مجالات عملها بين التطور العقاري والسياحي.

فوربس الشرق الأوسط اختارت هشام طلعت مصطفى لنجاحه في قيادة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بالتطور العمراني لأكثر من 50 عاماً.

وأشارت فوربس الشرق الأوسط، إلى أن هشام طلعت مصطفى نجح في أن يقفز بإيرادات قطاع الضيافة بنسبة 102% في عام 2022.

وتمتلك المجموعة منتجع فورسيزونز شرم الشيخ، وفندق فورسيزونز نايل بلازا بالقاهرة، وفندق فورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا بالأسكندرية، وفندق كمبينسكي النيل بالقاهرة.