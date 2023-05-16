الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النائبة هيام فاروق: قطاع السياحة في مصر يواجه 3 تحديات

النائبة هيام فاروق
النائبة هيام فاروق

قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إنها تشارك في لجنة صياغة خريطة مصر السياحية، وهي تابعة للمحور الاقتصادي، لافتة إلى أن النقاشات كانت كبيرة جدًا حول إعادة صياغة خريطة مصر السياحية، وأهم التحديات التي تواجه السياحة المصرية، وطرح توصيات وحلول لبعض المشاكل المطروحة.

وأضافت النائبة هيام فاروق خلال لقائها ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك تنوع كبير جدًا في عدد الحضور، ما بين أحزاب وحكومة ومستمرين، وأعضاء مجلس نواب ورجال أعمال، لافتة إلى أنه كان يوجد تنوع والكثير من الآراء المطروحة.

وأوضحت أنها تناولت 3 تحديات تواجه السياحة المصرية، لافتة إلى أن المقصد السياحي المصري هو مقصد غني جدًا، ومتنوع، لكن رغم ذلك فإننا لا نأخذ نصيبنا من السياحة المصرية، حيث أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية أقل من 1%، وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات ومقومات مصر السياحية.

وأشارت إلى أن الثلاث تحديات تتمثل في؛ جودة الخدمات السياحية، ضعف القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري، وهو تنافسية السياحة، والتحدي الثاني يتمثل في تعدد الجهات المشرفة على القطاع السياحي، والتحدي الثالث هو تغير اتجاهات السائح بعد أزمة كورونا، حيث اتجه السائح إلى المنتجات الأكثر استدامة.

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