وردة.. صوت «بنتونس بيه»

تحل ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة وردة، اليوم، وهى التى صنعت مجدًا غنائيًا متفردًا، تربعت خلاله فى قلوب الكثيرين من محبى الغناء فى مصر والعالم العربى ككل، منذ ستينيات القرن الماضى.

ولدت وردة يوم ٢٢ يوليو ١٩٣٩ فى فرنسا، لأب جزائرى وأم تنتمى لعائلة لبنانية، بدأت رحلتها فى عالم الغناء منذ أن كانت طفلة، فغنت فى مطعم خاص بوالدها، حيث تم اكتشاف موهبتها هناك عن طريق أحمد التيجانى، من شركة الأسطوانات الشهيرة «ماركونى».

حضر «التيجانى» إلى مطعم والد وردة رفقة أصدقائه لتناول العشاء، وسمعها تغنى إحدى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم فأعجب بصوتها بشدة، وتحدث مع والدها حول دخولها عالم الغناء، خاصة أنه يعمل فى القسم الخاص باكتشاف مواهب الأطفال فى الشركة الشهيرة.

كان أول عمل فنى احترافى تقدمه وردة فى سن العاشرة، عندما قدمت أغنية تونسية خاصة بها وتم طرحها فى أسطوانة، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، ثم استكملت رحلتها بأغان من تلحين المطرب اللبنانى صابر الصفح، قبل أن تقدم أغانى باللهجتتين الجزائرية والمراكشية.

وبعد هذه البداية القوية، لم يكن من الصعب على وردة أن تخوض رحلة المجد فى مصر، حيث تعاونت مع كبار الشعراء والملحنين فى «أم الدنيا» والعالم العربى، حتى أصبحت إحدى أيقونات الغناء فى جيلها.