عمرو دياب يطير إلى الكويت استعدادًا لإحياء حفل غنائى ضخم

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس المقبل، وسط جمهوره بدولة الكويت، ومن المقرر أن يغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب على خشبة مسرح أرينا كويت ويتسع لـ٥ آلاف متفرج، ويقدم عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغنياته القديمة والحديثة ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما أنتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.

وأطلقت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب بالكويت، حملة دعائية كبيرة وغير مسبوقة للحفل في معظم شوارع الكويت، إلى جانب الدعاية المكثفة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وسيكون المسرح الذي يقف عليه الهضبة، مفاجأة الحفل من ناحية الإضاءات والمؤثرات والتجهيزات الحديثة التي سوف تساهم في خروج الأمسية بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة لعدة مفاجآت أخرى بالحفل سيتم الكشف عنها.

وكان عمرو دياب أحيا يوم الجمعة الماضي حفلًا ضخمًا وسط جمهوره بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غفيرًا بحضور الآلاف من جمهوره ومحبيه.

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وطرح الهضبة عمرو دياب الفترة الماضية أغنية بعنوان "الحفلة"، وحققت ردود أفعال قوية حيث تصدرت قائمة الأغاني الأعلى استماعًا على عبر تطبيق أنغامي في مصر، الإمارات، السعودية، ليبيا، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، قطر، سوريا، البحرين، اليمن.

وتعاون عمرو دياب في أغنية "الحفلة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

أيوه جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودقة طبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني

كله قايل للهم باي باي

شوف السمرا دي عاملة إزاي

ولا البيضا أنا مش فتاي

أحلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي.