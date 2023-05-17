ننشر لكم دعاء الفجر اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 وفقا لأمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكينة القلبية حيث يرغب الكثيرين من المسلمين في أحياء ساعات الليل المتأخرة بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل.



دعاء الفجر اليوم الأربعاء 17 مايو 2023



هناك عدة صيغ يمكن حفظها في دعاء الفجر اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 حيث يقبل الله عز وجل الأدعية وفقا لما يعلمه الله في قلوب عباده وليست بنص الأدعية التي يرددها العبد وإليكم الأدعية المأثورة عن السلف الصالح من التابعين:-

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنوبي وتصلح بها أمري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني و تجلو بها حزني وتجمع بها شملي و تبيض بها وجهي .. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة .. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي و أعوذ بعظمتك أن اغتيال من تحتي .. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك .. أنت رب العرش العظيم.

ربي أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر .. ربي أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك ربي بشرني بما انتظره منك .. اللهم أرح قلبي وهون علي واسقني صبرا .. واجعل كل ما دعوته لك سرا و هجرا اكتبه لي في الواقع.

اللهم يارب لا تكسر من دعاك وهو منتظر منك الإجابة فرج قريب .. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك.. اللهم يا من شق القمر وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير .. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي .. ضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.



اللهم بحق ساعات فجرنا هذا أسألك أن تبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل.. وبكاء القلب وموت الضمير.. وسوء الخاتمة .. اللهم إني أسألك أن ترزقني ما أريده فلا أحد يعلم ما بداخلي سواك .. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة.. ضيقي فرجا .. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.

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