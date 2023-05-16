الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت.. ومدبولى يوجّه باستغلال أصول "جسور"

هذا المساء
هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت (صور)

استقبل مطار سفنكس الدولي، الثلاثاء، أول رحلة طيران تابعة  لشركة طيران الجزيرة من طراز Airbus320 قادمة من الكويت وعلى متنها ١٦٧ راكبا، ومن المقرر أن تنظم الشركة  أربع رحلات أسبوعية ما بين مطارى سفنكس والكويت.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4397104

 

مدبولى يوجّه باستغلال أصول "جسور" بما يخدم أهداف التوسع فى حجم الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار متابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، بعد صدور قرار بنقل تبعيتها من وزارة قطاع الأعمال العام، إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتًا إلى دور هذه الشركة فى تحقيق المستهدفات من قطاع الصادرات.  

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى : https://www.dostor.org/4397097


تجديد حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر بالقاهرة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وطالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4397118

 

زعلك صعب.. نجوى كرم تطرح خامس أغنيات ألبومها الجديد "كاريزما" (فيديو)

طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية “زعلك صعب” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية.

وتعتبر أغنية “زعلك صعب” هي الأغنية الخامسة من ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل أسم “كاريزما” والتي تطرح أغنياته بشكل منفرد متتالي.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4397095

 

ئيس مجلس الوزراء التجارة والصناعة استكمال التحريات أخبار فنية اجتماع اليوم اجتماع ا اليوم ا يفوتك هذا المساء التوسع فى التحقيقات التحريات أ

الأكثر قراءة

مواقع المديريات.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

"دكان الفرحة".. افتتاح معرض الملابس الجديدة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع "تحيا مصر"

"انخفاض ثان" لأسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"