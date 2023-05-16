لا يفوتك هذا المساء| مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت.. ومدبولى يوجّه باستغلال أصول "جسور"

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت (صور)

استقبل مطار سفنكس الدولي، الثلاثاء، أول رحلة طيران تابعة لشركة طيران الجزيرة من طراز Airbus320 قادمة من الكويت وعلى متنها ١٦٧ راكبا، ومن المقرر أن تنظم الشركة أربع رحلات أسبوعية ما بين مطارى سفنكس والكويت.

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مدبولى يوجّه باستغلال أصول "جسور" بما يخدم أهداف التوسع فى حجم الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار متابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، بعد صدور قرار بنقل تبعيتها من وزارة قطاع الأعمال العام، إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتًا إلى دور هذه الشركة فى تحقيق المستهدفات من قطاع الصادرات.

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تجديد حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر بالقاهرة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وطالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

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زعلك صعب.. نجوى كرم تطرح خامس أغنيات ألبومها الجديد "كاريزما" (فيديو)

طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية “زعلك صعب” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية.

وتعتبر أغنية “زعلك صعب” هي الأغنية الخامسة من ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل أسم “كاريزما” والتي تطرح أغنياته بشكل منفرد متتالي.

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