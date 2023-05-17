الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، حيث يتوقع الكثيرين انخفاض في أسعار تداول الطيور داخل المزارع للتجار بفعل انتهاء أزمة الأعلاف الحيوانية وتوافرها في الأسواق المصرية، عقب إنهاء أزمة الجمارك وتوفير العملات الأجنبية اللازمة في البنوك المصرية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في الأسواق المصرية

في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء على رأسها أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في الأسواق المصرية والتي تشغل بال المواطنين، خاصة ربات البيوت التي يرغبن في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة.

وتشهد أسواق الدواجن حاليا تراجعًا في أسعار الطيور، وذلك عقب انخفاض أسعار طن العلف الحيواني من 29 ألفا و500 جنيه إلى 26 ألفا و500 جنيه فقط، مما يؤثر بالايجاب على صناعة الثروة الداجنة والحيوانية والتي تدعمها الدولة خلال الفترة المقبلة.

وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 63 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 69 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 70 جنيها، وتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 75 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيها، وتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 100 جنيه، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيها، وتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 60 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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أسعار البيض والكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 82 جنيها، في حين أنها تصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 88 جنيها.


وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 91 جنيها في حين أنها تصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 97 جنيها.

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 وصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيها، في حين أنها تصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 93 جنيها.


ووصل سعر الكتكوت الابيض في المزارع للتجار إلى 9 جنيهات في حين أنه يصل إلى صغار المربين بنحو 11 جنيها.


ووصل سعر الكتكوت الساسو في المزارع للتجار إلى 9 جنيهات في حين أنه يصل إلى صغار المربين بنحو 10 جنيهات.


ووصل سعر الكتكوت البلدي في المزارع للتجار إلى 7.50 جنيهات في حين أنه يصل إلى صغار المربين بنحو 8 جنيهات.

 

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