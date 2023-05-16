الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء فعاليات ندوة "الكرة فى الثقافة المصرية" بصالون الدستور الثقافى (صور)

بدء فعاليات ندوة
بدء فعاليات ندوة الكرة في الثقافة المصرية  بصالون "الدستور"

انطلقت فعاليات الندوة الثالثة لصالون "الدستور" الثقافي، والتي جاءت بعنوان "الكرة في الثقافة المصرية"، بحضور كل من  الكاتب الصحفي والأكاديمي  الدكتور ياسر ثابت، والكاتب الصحفي والروائي أشرف عبدالشافي، الكاتب الصحفي والمترجم محمد عبدالفتاح السباعي، والكاتب الصحفي محمد سميح مدير تحرير جريدة "الدستور".

ويديرها الباحث الأكاديمي حسام الضمراني، ومشاركة إيهاب مصطفي رئيس القسم الثقافي بجريدة "الدستور"، والكاتبتان الصحفيتان سارة ساويرس، ونعمات مدحت. 

تناقش الندوة الدور التاريخي الذي لعبته كرة القدم منذ وجودها في مصر، ما الذي يجمع بين الإبداع الذي يعتبره كثيرون نوعًا من اللعب وكرة القدم بين المثقف واللاعب، والأزمات التي تواجه كرة القدم في مصر في الفترة الراهنة، والمسكوت عنه في تاريخ الأدباء وعلاقتهم بالساحرة المستديرة، ومستقبل كرة القدم في وسط كل هذه الأزمات.

استعرضت الندوة تاريخ الساحرة المستديرة في الأدب كافة، والدين والجنس والثورة في كرة القدم، وأسباب حروب الكراهية التي صنعتها كرة القدم في الملاعب وخارجها، وأبرز أشرس اللاعبين، وسر ارتباط كرة القدم بمفهوم القوة وسلوكيات العنف وصولًا إلى شن الحروب، مولد التعصب، وجماعات الشغب الكروي، وتاريخ كرة القدم في مصر، ودور الاحتلال البريطاني، مولد الأندية الشهيرة، وصعود أهل الحكم والقصر إلى المواقع والمناصب الكروية.

وتتناول الندوة الحديث عن  كرة القدم كصناعة ثقيلة وكيف يمكن أن تلعب دورًا رئيسًا في  ذيوع وشيوع الثقافة والإبداع داخل مصر وخارجها، وكيف يمكن أن تلعب دورًا رئيسًا في  تثقيف ورفع  وعي الناس، وذلك عبر ما تمتلكه من جماهيرية داخل مصر وخارجها، كونها تعد اللعبة الأولى عربيًا وعالميًا، إلى جانب مناقشتها لسؤال كيف أنتجت كرة القدم ثقافتها الخاصة بها عبر إنتاج أغانيها وشعاراتها الخاصة بها؟.

 

 

الندوة الثالثة لصالون الدستور الثقافي الكرة في الثقافة المصرية الدكتور ياسر ثابت الصحفي والروائي أشرف عبد الشافي محمد عبد الفتاح السباعي الكاتب الصحفي محمد سميح

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