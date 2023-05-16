الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ورشة حول الاستفادة من المخلفات النباتية في صناعة الأعلاف

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتطوير الوسائل الإرشادية تماشيًا مع سياسة الدولة؛ للحد من آثار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تؤثر على صناعة الأعلاف في مصر.

وقال د. حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من خلال مراكز الدعم الإعلامي والتنميه التي تمتلكها الإدارة والمجهزة بالقاعات ووسائل العرض والإقامة.

وأضاف أنه تم تنظيم ورشة عمل حول الاستفادة من المخلفات النباتية في صناعة الأعلاف ولتحسين خواص التربة، لافتًا إلى أن هذا الأمر تكلفته قليلة وفائدة كبيرة لبعض المحاصيل حيث قامت الإداره المركزيه للإرشاد بافتتاح المرحلة الأولى من البرنامج  في مركز الدعم الإعلام بالإسماعيلية لتدريب أخصائي الإرشاد في 6 محافظات، ثم يلي ذلك المرحلة الثانية لتدريب أخصائي الارشاد في 5 محافظات أخرى، ثم المرحلة الثالثة لتدريب المزارعين في المحافظات.

وأضاف "الحمادي" أن التدريب في جميع المراحل بواسطو باحثين من الذره والأرز والأغذية والأعلاف والأراضي والإنتاج الحيواني حتى تكون المعلومه متكاملة من جميع جوانبها سواء عن المحصول وصناعه الاعلاف والإنتاج الحيواني وتحسن خواص التربة وتقليل تلوث البيئة.

الزراعة المركزية للارشاد تنظم ورشة حول الاستفادة صناعة

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