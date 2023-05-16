"طيران عُمان": ألغينا رحلة الطائرة المتضررة أمس بإيران ونعمل على إعادتها لمسقط

أعلنت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في بيان لشركة طيران عمان حول تضرر إحدى طائرتنا من حطام على مدرج مطار شيراز بإيران.

كما أوضح البيان، أنه تم إلغاء رحلة الطائرة المتضررة أمس بإيران ونعمل على اعادتها لمسقط.

وأضاف الطيران العماني أن الرحلة توقفت بعد أضرار طائرتين في مطار شيراز الإيراني

إيران.

وتابع الطيران العماني أن رحلته WY2435 من شيراز إلى مسقط توقفت يوم الاثنين بعد أن تضررت الطائرة بسبب حطام مدرج مطار شيراز الدولي الإيراني، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضافت الشركة في بيان يوم الثلاثاء أن فريقها الهندسي يتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الطائرة بأمان إلى مسقط.