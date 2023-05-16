أستاذ فقه: الزوجة العاملة وتنفق فى البيت لها أجر كبير (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلماء اتفقوا على أنه فى حال مرض الزوج وزوجته غنية وتستطيع الإنفاق عليه وعلى البيت، فإنه يجب عليه هو الإنفاق حتى ولو بالاستدانة من الغير لتدبير نفقات بيته، وهذا أصل الحكم، وهذا لا يحدث فى الغالب نظرًا لأن عندنا السيدة تقف بدور الواجب والمعروف لمساعدة زوجها.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال استضافته بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لازم نفرق بين حاجتين، الزوجة التى لا تعمل دى خلاص زوجها ينفق عليها، طيب الزوجة اللى بتعمل، هما فى أمرين، هل اشترطت الشغل عليه قبل الزواج، لو حصل وهو وافق".

وتابع: "يبقى لازم يلتزم بهذا الشرط والفلوس بتاعتها خاصة بها، وهو ملزم ينفق عليه، لكن لو لم يحدث اتفاق قبل الزواج، وقررت تشتغل بعد الزواج، يكون هنا فى اتفاق على ما يمكن أن يدبراه بينهما، الغالب أن الستات تعمل وتشارك فى البيت لها ثواب عظيم عند ربها، وعندنا ستات كتير بتساعد أزواجها وبنقول لزوجها اشكرها على دورها ومساعدتها لك".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.



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