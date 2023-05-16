الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب 30 جنيهًا اليوم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا بلغت قيمته (30 جنيهًا) في التعاملات المسائية، الثلاثاء، في السوق المحلية ولدى محال الصاغة حيث سجل عيار 21 نحو 2260 جنيهًا، مقارنة بنحو 2290 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب بالغرف التجارية، إن سبب التراجع عدة أمور أولها قرار مجلس الوزراء بالسماح للقادمين من الخارج بالدخول بالذهب بأنواعه وايضا تحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة على الذهب الوارد من مصلحتي الضرائب والجمارك.

وأضاف نائب رئيس الشعبة، لـ"الدستور"، أن الأمر الثاني تراجع عمليات الشراء المكثفة التي شهدتها أسواق الصاغة خلال الأيام الماضية ما أدى إلى هدوء نسبي في مبيعات الذهب في الوقت الحالي، موضحًا أن المتوقع استمرار التراجع.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن الأمر الثالث يتعلق بقيام معظم المضاربين في الذهب من المستثمرين والتجار والمواطنين بالتخلص من جزء من الذهب ما أدى إلى زيادة في حجم المعروض مقارنة بحجم الطلب علي الذهب وهذا أدى إلى حالة من الهدوء والتاني في شراء الذهب.

أضاف أن آخر سبب يرجع إلى قرارات الدولة بإنشاء صندوق استثمار للذهب لتداول الوثائق والسماح للمستثمرين وصغار التجار باكتتاب في هذه الوثائق بقيمة تبدأ من 10 جنيهات وهذا سيؤدي إلي جذب شريحة من السيولة لدي المواطنين.

وجاءت أسعار الذهب الان كالآتي:

عيار ١٤ سجل نحو 1511   جنيهًا 

عيار ١٨ سجل نحو 1937  جنيهًا
عيار ٢١  سجل نحو 2260  جنيهًا
عيار ٢٤ سجل نحو 2583  جنيهًا

سعر الجنيه الذهب  18080  جنيهًا

الأوقية سجلت نحو 2008  دولارات

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