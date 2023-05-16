خبير يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب 30 جنيهًا اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا بلغت قيمته (30 جنيهًا) في التعاملات المسائية، الثلاثاء، في السوق المحلية ولدى محال الصاغة حيث سجل عيار 21 نحو 2260 جنيهًا، مقارنة بنحو 2290 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب بالغرف التجارية، إن سبب التراجع عدة أمور أولها قرار مجلس الوزراء بالسماح للقادمين من الخارج بالدخول بالذهب بأنواعه وايضا تحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة على الذهب الوارد من مصلحتي الضرائب والجمارك.

وأضاف نائب رئيس الشعبة، لـ"الدستور"، أن الأمر الثاني تراجع عمليات الشراء المكثفة التي شهدتها أسواق الصاغة خلال الأيام الماضية ما أدى إلى هدوء نسبي في مبيعات الذهب في الوقت الحالي، موضحًا أن المتوقع استمرار التراجع.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن الأمر الثالث يتعلق بقيام معظم المضاربين في الذهب من المستثمرين والتجار والمواطنين بالتخلص من جزء من الذهب ما أدى إلى زيادة في حجم المعروض مقارنة بحجم الطلب علي الذهب وهذا أدى إلى حالة من الهدوء والتاني في شراء الذهب.

أضاف أن آخر سبب يرجع إلى قرارات الدولة بإنشاء صندوق استثمار للذهب لتداول الوثائق والسماح للمستثمرين وصغار التجار باكتتاب في هذه الوثائق بقيمة تبدأ من 10 جنيهات وهذا سيؤدي إلي جذب شريحة من السيولة لدي المواطنين.

وجاءت أسعار الذهب الان كالآتي:

عيار ١٤ سجل نحو 1511 جنيهًا

عيار ١٨ سجل نحو 1937 جنيهًا

عيار ٢١ سجل نحو 2260 جنيهًا

عيار ٢٤ سجل نحو 2583 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 18080 جنيهًا

الأوقية سجلت نحو 2008 دولارات