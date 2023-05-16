أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب قرب مدينة باخموت

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق مكاسب أمام الروس قرب مدينة باخموت، حيث تدور معارك منذ أشهر بعد أن صدت ليلًا وابلًا من الصواريخ الروسية قبل ساعات من زيارة مبعوث صيني إلى كييف.

تواجه روسيا صعوبات منذ أيام بسبب الهجوم المضاد الأوكراني على أطراف باخموت المدينة التي تسيطر عليها اليوم بأكثر من 90% على الرغم من التوترات المتزايدة بين الجيش ومجموعة فاغنر العسكرية في الموقع.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار "في الأيام الأخيرة حررت قواتنا نحو 20 كيلومترًا مربعًا شمال وجنوب ضواحي باخموت".

وذكرت أن القوات الروسية تواصل تقدمها داخل المدينة نفسها، حيث تحاصر الجيوب الأخيرة للمقاومة الأوكرانية في الغرب "وتدمر المدينة بالكامل بواسطة القصف المدفعي".

وقلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من شأن التوقعات، مؤكدًا أنه ليس الهجوم المضاد الواسع النطاق المرتقب، والذي كانت كييف تعد له منذ أشهر ويحتاج جيشها "لمزيد من الوقت" لإنجازه.

ليلًا أكدت أوكرانيا أنها صدت وابلًا من الصواريخ الروسية وأسقطت ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال تزعم روسيا أنه يستحيل اعتراضها و12 قذيفة من بينها صواريخ كاليبر وصواريخ إس -400 المضادة للطائرات وصواريخ إسكندر البالستية وأيضًا طائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وإذا كانت كييف أعلنت عن أنها دمرت في الجو كل الصواريخ الروسية، فإن موسكو أكدت أن الصواريخ "أصابت كل أهدافها" وبينها نقاط "انتشار القوات المسلحة الأوكرانية" ومخازن ذخيرة وأسلحة غربية.

ليلا شاهد صحفيو وكالة فرانس برس في كييف الدفاعات الجوية الأوكرانية، وقد أطلقت وتضيء السماء لتدمير الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة.

وصواريخ كينجال هي نوع من الأسلحة التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "لا تقهر"، لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يتم اعتراضها من قِبَل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.

وكانت أوكرانيا أعلنت للمرة الأولى عن أنها أسقطت صاروخًا روسيًا من طراز كينجال في مطلع مايو، بفضل نظام الدفاع المضاد القوي الأمريكي باتريوت الذي تم تسليمه إلى كييف في أبريل.

وأكد الجيش الروسي من جهته أنه حقق أهدافه لكنه دمر أيضًا نظام باتريوت الأمريكي في كييف واعترض سبعة صواريخ ستورم شادو بريطانية بعيدة المدى أعلنت لندن عن تسليمها الأسبوع الماضي.

بحسب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، فإن ثلاثة أشخاص إصيبوا بهذا الهجوم الذي وقع قبل ساعات من وصول المبعوث الصيني لي هوي إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق يومين.

لي هوي الممثل الخاص للشئون الأوراسية المكلف بمناقشة تسوية النزاع في أوكرانيا والسفير الصيني السابق لدى موسكو سيبحث "تسوية سياسية" للحرب في أوكرانيا. وسيزور أيضًا بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

بحسب مصدر حكومي أوكراني وردًا على أسئلة وكالة فرانس برس، فإن المبعوث الصيني سيلتقي في كييف وزير الخارجية ومسئولين آخرين كبارًا.

ولم تصدر الصين، حليفة روسيا المقربة، علنًا أي إدانة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وذلك خلافًا لغالبية القوى الدولية العظمى.