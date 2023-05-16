وزير النقل يستكمل مباحثاث إنشاء مصنعين للوحدات المتحركة

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، مسؤولي شركتي تالجو الإسبانية وألستوم الفرنسية، لاستكمال مباحثات وزارة النقل مع الشركتين لإنشاء مصنعين للوحدات المتحركة لتصنيع (عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، إضافة إلى تصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكتروميكانيكية في مصر).

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين وعلى هامش مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، والذي تقام فعاليته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وخلال لقائه مع المدير الإقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، محمد خضرة، تطرقت المناقشات حول آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الأسبانية.

وأكد المدير الإقليمي لتالجو على أن هناك زيارة لمصر من وفد من خبراء شركة تالجو الإسبانية العالمية من كافة التخصصات (التصنيع -الجودة -المشتريات) خلال الأيام القادمة لمراجعة كافة الإجراءات تمهيدا للبدء في إنشاء المصنع.

وأوضح الوزي أهمية هذا المصنع المقرر إنشائه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد، وهو الأمر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة.

وأشار إلى أن هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات، منوها إلى أن هذا المصنع سيقوم بتصنيع 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى، و50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان.

وتابع أن مصنع تالجو مصر سيقوم بأعمال التصنيع المتبعة ابتداءا من القطار الأول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا، كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل لـ 45% للمكونات المحلية، على أن يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجيا من خلال شركات مصرية.

كما بحث وزير النقل خلال لقائه مع الرئيس الإقليمي لشركة ألستوم الفرنسية ونائب رئيس الشركة، اندرو ديلون آخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو، وتقدم دراسات النقل والجدوى، والتصميم المبدئي ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع بالتعاون مع ألستوم في مصر لتصنيع عربات مترو الأنفاق في مصر وكذلك أعمال الأنظمة والأجهزة الإلكتروميكانيكية.

وأكد وزير النقل أن هذه الخطوات الخاصة بإنشاء مصانع للوحدات المتحركة في مصر يعتبر خطوة هامة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وتابع أنه هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل، حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية وألستوم الفرنسية.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذه المصانع هو امتداد للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل روتيم الكورية الجنوبية بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويمثل الخطوة الأولى في تحقيق الحلم بأن تكون مصر إ إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات السوق المحلي لتوفير العملة الصعبة والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت، كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى الخارج وخاصة لقارة أفريقيا.