"السفيرة عزيزة" تكشف تفاصيل انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى (فيديو)

كشفت الإعلامية نهى عبدالعزيز، عن تفاصيل انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلة: "المحور الاقتصادي يضم 8 لجان فرعية، ويعقد 4 جلسات لمناقشة قضايا اقتصادية مهمة؛ منها جلستان لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية والتي انطلقت السنوات الأخيرة لتوفير مستوى معيشي أفضل للمواطن المصري".

من جانبها، قالت الإعلامية سالي شاهين، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أن هذه البرامج لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا؛ ومنها برنامج تكافل وكرامة لوزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج سكن كريم، ودعم أصحاب المعاشات، كما سيتم تخصيص الجلستين الأخريين لمناقشة الخريطة السياحية في مصر ووسائل الجذب السياحي، وتشجيع الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

