الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيم ريتش: البيت الأبيض فشل بإجبار الكرملين على الاستجابة لمبادراتنا

البيت الابيض
البيت الابيض

قال كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ جيم ريتش، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض فشل بإجبار الكرملين على الاستجابة لمبادراتنا. 

وأضاف السيناتور الجمهوري جيم ريتش، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بالنووي دون أي رد من قبلنا والغرب، مشيرا إلى أن موسكو ترى الدبلوماسية الأمريكية نقطة ضعف. 

وكان قد أوضح البيت الأبيض أن روسيا تهدف إلى الحصول على مزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية من إيران بعد استنفاد مخزونها، مضيفا امس الاثنين ان روسيا تتطلع إلى شراء طائرات بدون طيار هجومية متقدمة إضافية من إيران لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا بعد استخدام معظم 400 طائرة مسيرة كانت قد اشتراها في السابق من طهران.

ونشرت إدارة بايدن العام الماضي صور أقمار صناعية ونتائج استخباراتية قالت إنها تشير إلى أن إيران باعت مئات الطائرات الهجومية بدون طيار إلى روسيا، وعلى مدى شهور، قال مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تدرس بيع مئات الصواريخ الباليستية لروسيا ، لكن ليس لدى واشنطن دليل على إتمام الصفقة.

كما تواصل إيران تزويد روسيا بطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه (مركبات جوية بدون طيار). وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "منذ أغسطس، زودت إيران روسيا بأكثر من 400 طائرة بدون طيار من طراز شاهد".

لقد أنفقت روسيا معظم هذه الطائرات بدون طيار ، واستخدمتها لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية الحيوية داخل أوكرانيا. من خلال تزويد روسيا بهذه الطائرات بدون طيار ، فإن إيران تمكّن بشكل مباشر من شن حرب عدوانية لروسيا في أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن الطائرات بدون طيار التي اشترتها روسيا بالفعل مليئة بالمتفجرات ومبرمجة للتسكع في السماء حتى تصطدم بالهدف - وهي نسخ غير مأهولة من طيارين كاميكازي في الحرب العالمية الثانية الذين سيطلقون طائراتهم المحملة بالمتفجرات على السفن الحربية الأمريكية في المحيط الهادئ.

وقال كيربي إن الروس يتطلعون الآن إلى الحصول على طائرات بدون طيار أكثر تقدمًا "قادرة على المزيد من القتل، مشيرا الى الكشف الأخير هو جزء من تقطير مستمر لنتائج الاستخبارات من الإدارة لتفاصيل ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه شراكة دفاعية عميقة بين روسيا وإيران. 

كما أن المزاعم الأمريكية هي جزء من جهد أوسع لرفع السرية عن نتائج الاستخبارات المتعلقة بمقاضاة موسكو لحربها التي استمرت 15 شهرًا في أوكرانيا ونشرها على أمل تعزيز العزلة العالمية لروسيا.

الجمهوريين البيت الأبيض فشل اجبار الكرملين

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