الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تجدد توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب و"النادو"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جدّدت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقيع عقد الاتفاق الثلاثى مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو)، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتحقيق أقصى درجات التعاون مع مختلف الجهات.

ويهدف عقد الاتفاق إلى توفير الدعم الكامل والحفاظ على الاعتماد الدولى الجزئى لمعمل المنشطات المصرى التابع للقوات المسلحة وضمان الاعتماد الدولى النهائى من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بما يلبى تطلعات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية وإتاحة تحليل العينات اللازمة داخل الجمهورية بدلاً من إرسالها للخارج.

يأتى ذلك فى ضوء الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والوزارات المعنية لتوفير وتيسير كافة الإمكانات الخاصة بإنهاء إجراءات الإعتماد .

حضر الفعاليات د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أ.ح هانى محمد كامل، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة واللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

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