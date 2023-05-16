الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بين الأنانية والعطاء.. منى عبدالغني تكشف تفاصيل دراسة مقارنة بين الرجل والمرأة

الإعلامية منى عبدالغني
الإعلامية منى عبدالغني

قالت الإعلامية منى عبدالغني، إن هناك دراسة حديثة عقدت مقارنًة بين الرجل والمرأة كشفت أن المرأة أقل أنانية وأكثر كرمًا من الرجال، وأن النساء تحب مشاركة ما تمتلكه من أشياء مع الآخرين، بعكس الرجال الذين يفضلون الاحتفاظ بما لديهم. 

وأضافت “عبدالغني” خلال تقديمها برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية cbc، أن الرجال أقل عطاءًا من السيدات. 

ومن جانبها، اتفقت الإعلامية هبة الأباصيري مع هذه الدراسة، قائلة: “إنه المرأة بفطرها أكثر عطاءًا وتحملًا عن الرجل، وبالتالي لديها القدرة على العطاء”.

وأشارت إلى أن الرجال يقلون بعض الشيء في الكرم، معقبة: "نادراً لما تلاقي واحدة حريصة بنت المبذر".

وأكدت “عبدالغني” أن الكثير من أهالينا في الصعيد والفلاحين يتسمون بالكرم، وهو في الغالب ما يكون طلع عائلة، وليس طبع فردي، لكن هناك من يتعرض للحرمان بشكل كبير في طفولتها، أو أن آباءهم بخيلة جدا، وبالتالي ينشأ الطفل وهو يفتقد إلى الأمان، لافتة إلى أن الأمهات في النهاية هن المسؤولات فهن من ينشئن رجالاً معطاءة أو بخيلة. 

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