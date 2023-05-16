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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نجلاء باخوم بالحوار الوطني: أين الصعيد فى الاستثمار والخدمات؟

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مصر بتتغير للأفضل والعدالة الاجتماعية من المفترض تكون للفئات المهمشة، مضيفة أن هناك مجموعة من المحاور يجب وضعها لتحقيق  العدالة الاجتماعية.

وأوضحت باخوم، أن أولى المحاور هى عمل المرأة مقابل عمل الرجل بالرغم أنها تعيش عصر رائع ولكن تمثيل المرأة 24٪ من قوة العمل، بجانب الريف ووضعه من الحضر وكلما ابتعدنا عن المركز نجد مشاكل فى الخدمات.

وتابعت: "أين الصعيد فى الاستثمار والخدمات؟"، لافتة إلى أنه لن تتم تلك المحاور إلا بوجود خبراء من التنمية والاقتصاد وليس إعانة شهرية أو كرتونة ويجب أن تكون تنمية مستدامة.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

النائبة نجلاء باخوم العدالة الإجتماعية المحاور الاستثمار التنمية والاقتصاد

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