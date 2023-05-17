«سيوة وسفاجا» أبرزها.. أهم الأماكن السياحية العلاجية فى مصر

تعتبر السياحة العلاجية فى مصر من أشهر السياحة التى تتميز بها بلدنا مصر، ويأتى العديد من الأجانب من كل بلدان العالم من أجل السياحة العلاجية فى مصر، ويسعى الحوار الوطنى المنعقد خلال الشهور الجارية للعمل على تطوير ملف السياحة فى مصر .

اشتهرت مصر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية وجوها الجاف الخالي من الرطوبة وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة، وتـعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة.

في هذا السياق ترصد الدستور أبرز الأماكن التي تتميز بالسياحة العلاجية فى مصر

1_ الواحات البحرية

يوجد بها نحو 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية الدافئة والباردة التي أثبتت البحوث قيمتها العلاجية في أمراض الروماتيوم والروماتويد والأمراض الجلدية، مما يؤهلها لأن تصبح من أهم المنتجعات العلاجية في العالم لتميزها بالمناخ الجاف المعتدل والشمس الساطعة طوال العام.

2_ كهف الملح

وجد في سيوة كهف ملحي مصنوع خصيصا للأشخاص الذين يعانون من الأمراض العصبية والنفسية فهو يساعد على خروج الطاقة السلبية من الجسم واستبدالها بطاقة إيجابية، ويساعد على التخلص من التوتر، كما يعالج حساسية الصدر والغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.

3_ سيناء

تحتوي سيناء على الكثير من العيون المائية أشهرها حمام فرعون وحمامات موسى ووادي مغارة ودير السبع بنات، وهي أماكن سياحية ربما لم تسمع عنها من قبل، لكنها توجد هنا في سيناء المليئة بالكنوز السياحية، حيث تحتوي على المياه الكبريتية، والتي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض كالروماتيزم وأمراض الجهاز الهضمي وحساسية الرئة وأمراض الكبد والأمراض الجلدية وإصابات الملاعب.

4_ سيوة

هي أحد الأماكن المعروفة عالميا بالعلاج بالدفن في الرمال أو العلاج في المياه المعدنية، حيث يعتبر جبل الدكرور من الجبال المقدسة، ومعروف أن الدفن في رماله يخلص من الأمراض الروماتزمية وآلام المفاصل والتخلص من الضعف والوهن، أما العيون الساخنة كثيرة في واحة سيوة فهي تخلص من الأمراض الجلدية مثل الصدفية وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الروماتزمية، ومن أبرز العيون بها هو بئر "كيغار" والتي تصل درجة حرارته 67 مئوية.

5_ سفاجا

تشتهر سفاجأ بالجبال ذات الرمال السوداء، والتي تحتوي على ثلاث مواد مشعة غير ضارة وهي اليورانيوم، الثوريوم، البوتاسيوم بنسبة 40 % مع ارتفاع في كمية أملاح الذهب، فكل ذلك يساعد في علاج الكثير من الأمراض الروماتويد والالتهابات المفصلية، والتورم والارتشاح المفصلي والالتهابات الجلدية المصاحبة للروماتويد.