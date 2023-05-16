الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محافظ البنك المركزى: مصر قادرة على التصدى للهجمات السيبرانية

د.شريف حازم
د.شريف حازم

قال د. شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، إن البنك يولى اهتمامًا شديدًا بملف الأمن السيبراني، وقام بإنشاء قطاع خاص بالأمن السيبراني بجانب إدارة كاملة خاصة بالتطبيقات والأمن المعلوماتي الخاص بها، لمواكبة التطور الرقمي، حيث قام البنك باختبار 533 تطبيقًا ماليًا خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بمركز مصر للمعارض الدولية الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام من 16 إلى 18 مايو 2023.

وأشاد حازم بتوجيه الرئيس السيسي بالتأكد من جاهزية وقدرة البنوك على التصدي للهجمات السييبرانية وتدريب العاملين وفقًا لآخر التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف "تعرض بنكان مؤخرًا لعملية هجوم سيبراني، إلا أن الفريق المصري المتخصص استطاع التصدي لتلك الهجمات، وذلك بفضل أحدث الأساليب والبرمجيات الخاصة، والقدرات البشرية المذهلة التي تعمل جاهدة بالبنك المركزي لتحقيق أعلى معايير الأمان للقطاع المالي، مشيرًا لقدرة الفريق المصري بالبنك المركزي على تصميم عدد من البرامج والتقنيات الخاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية وفق أحدث المعايير العالمية، بل تتفوق على معظم دول العالم.

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