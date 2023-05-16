أبرزها شارع المعز والأهرامات.. 7 أماكن يأتي إليها السياح من كل بلدان العالم

يقصد عدد كبير من السياح مصر حيث يأتى إليها العديد من السُياح من العديد من البلدان، وتشتهر مصر بأماكن عديدة تعمل على جذب السياح.

ويرصد “الدستور” أبرز الأماكن العربية فى مصر التى يأتى إليها السياح من أجل المتعة والاستمتاع بطبيعتها ويسعى الحوار الوطنى هذه الأيام لمناقسة أهم ملفات السياحة والعمل على تطويرها.

1_معبد أبو سمبل

ويقعُ معبد أبو سمبل في المنطقة القريبة من الحدود المصريّة السودانيّة، وقد تمّ تشييده لفرعون مصر رمسيس الثاني، علماً بأنّ هذا المَعلَم التاريخيّ يحظى اليوم بزيارة أعداد كبيرة من السيّاح؛ وذلك للاستمتاع برؤية التصميم المعماريّ المدهش.

2_دير سانت كاترين

ويُعتبَر دير سانت كاترين واحداً من المواقع الأثريّة الدينيّة المُهمّة في مصر، وقد تمّ إدراجه مُؤخَّراً ضمن قائمة مواقع التراث العالَميّ التابعة لمُنظَّمة اليونسكو، علماً بأنّ تاريخ بناء هذا الدير يعود إلى عام 330م، حيث كان ذلك بأمر من الإمبراطورة البيزنطيّة هيلينا وأطلِق عليه اسم سانت كاترين؛ تيمُّناً بالقِدِّيسة كاترين.

3_ خان الخليلي

يُعتبَر خان الخليلي واحداً من أشهر الأسواق في مدينة القاهرة؛ حيث تقصده أعداد كبيرة من زُوّار المدينة، وسُيّاحها؛ للاستمتاع بالتسوُّق وشراء الهدايا التذكاريّة والمجوهرات، والتُّحَف، كما يضمُّ السوق العديد من المطاعم، والمقاهي التي تُقدِّم المأكولات، والمشروبات الشهيّة.

4_ أهرامات الجيزة

تعد أهرامات الجزيرة من أبرز المعالم واهم اماكن سياحية في مصر. وتوجد فى القاهرة بمحافظة الجيزة تقع على هضبة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل بنيت قبل حوالى 25 قرن قبل الميلاد وتشتمل على ثلاث أهرامات هما خوفو وخفرع ومنقرع وهى عبارة عن مقابر ملكية كل منهما يحمل اسم الملك الذى بناة ودفن فية وتصور هذه المقابر مدى تطور عمارة المقابر فى مصر القديمة.

5_ قلعة صلاح الدين الأيوبى

تم تشيدها فوق جبل المقطم وكان أول من سكنها هو الملك الكامل بن العادل وأتخذها دار للملك للقلعة أكثر من باب باب المقطم وباب الجديد والباب الوسطانى وباب القلعة يمكن أن ترى القاهرة كلها ظاهرة أمامك فى منظر بانورامى ساحرة من أعلى القلعة وتعد القلعة من أفخم القلاع الحربية التى شيدت فى العصور الوسطى فموقعها استراتيجى من الدرجة الأولى حيث أنها كانت ستكون المعقل الأخير للأعتصام بها فى حالة إذا ماسقطت المدينة فى يد العدو.

6_ شارع المعز

يعد أكبر متحف مفتوح للأثار الإسلامية فى العالم ومن أشهر الأثار القائمة فية هو ضريح سيدى الذوق الذى يعود تاريخة إلى عصر المماليك واشتهر بالمقولة المصرية الذوق مخرجش من مصر وقد تم ترميم 33أثر بالشارع أهمها مجموعة قالوون بالنحاسين ومجموعة السلطان الغورى وقصر الأمير بتشاك وباب النصر والفتوح وسور القاهرة وقصر الأمير طاز.

7_ حديقة الازهر

أحد أضخم الحدائق فى القاهرة ومن أكبر وأجمل الحدائق فى العالم حيث تقع على مساحة 80فدان افتتحت عام 2005 أن التلة المقام عليها الحديقة توفر منظر بانورامى للمدينة حيث المناظر الطبيعية الخلابة من القاهرة التاريخية وكانت تستغل في الماضي كمقلب للقمامة والمخلفات لمدة تزيد علي ألف عام‏ إلى أن تم تجديدها حيث استغرق إنشائها أكثر من‏ 7 أعوام بتكلفة إجمالية تزيد على 100 ‏مليون جنيه تحملتها مؤسسة أغاخان للعمارة الإسلامية‏.