الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب ينعيان المخرج السوري هشام شربتجى

المخرج السوري الراحل
المخرج السوري الراحل هشام الشربتجي

نعت نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة المخرج السورى هشام الشربتجي والذي توفي اليوم الثلاثاء.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانين العرب بيان رسمى والذي بدأ بأية قرآنية وجاء نص البيان كالتالي: “«يَا أَيَكُمَا النَفٌْ الْمُْمَكِنَةُ ارْجِعي إلى ريك رَاضِيَاًمَرْضِي فَاذَكْلِي فِي عِبادي وَادْكْلِي جَنَتِه».. صدق الله العظيم.. وداعا شيخ الكار المخرج السوري هشام الشريتجى.. رحلة عطاء بخبرات متميزة أثرت الشاشة السورية والعربية بالأعمال الإبداعية.. مرايا .. عيله خمس جوم .. يوميات مدير عام .. أسرار المدينة.. اسهامات شكلت الوجدان الإنساني ونقلت الواقع بإيجابياته وسلبياته في محاكاه وخلق فنى راق”.

 

وأضاف البيان: "السيد الفنان محسن غازى نقيب الفنانين سوريا.. السادة أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية السيد المخرج  يزن شربتجى.. السيدة المخرجة رشا شربتجى.. نُشاطركم الأحزان في وفاة الراحل المغفور له بإذن الله القدير المخرج / هشام الشربتجى نسأل العلي القدير أن يُسكنه قسيم الجنات ويلهم أسرته والأسرة الفنية الصبر والسلوان".

يذكر أن المخرج هشام الشربتجي من مواليد دمشق، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة وحصل الراحل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) بالقاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته.ويلقب الراحل بـ "شيخ الكار"، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير. 

المخرج السورى هشام الشربتجي هشام الشربتجي مسعد فودة نقابة المهن السينمائية اتحاد الفنانين العرب

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي في اتهام عامل خردة بقتل شاب بـ6 أكتوبر

إصابة شاب بطعنات بسبب خلاف مع آخر بقنا

خبير سياحي: الحوار الوطني سيساهم في دعم الاقتصاد بشكل عام والسياحة بصفة خاصة

المشدد 3 سنوات لأمين مخازن بـ"صحة القليوبية" بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية

الجنايات تعاقب متهمًا بالتعدى على طفل فى بنها بالسجن 15 سنة

برئاسة السيسى.. "الأعلى للاستثمار" يوافق على 22 قرارًا مهمًا بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

قراءة تحليلية في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"