نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب ينعيان المخرج السوري هشام شربتجى

نعت نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة المخرج السورى هشام الشربتجي والذي توفي اليوم الثلاثاء.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانين العرب بيان رسمى والذي بدأ بأية قرآنية وجاء نص البيان كالتالي: “«يَا أَيَكُمَا النَفٌْ الْمُْمَكِنَةُ ارْجِعي إلى ريك رَاضِيَاًمَرْضِي فَاذَكْلِي فِي عِبادي وَادْكْلِي جَنَتِه».. صدق الله العظيم.. وداعا شيخ الكار المخرج السوري هشام الشريتجى.. رحلة عطاء بخبرات متميزة أثرت الشاشة السورية والعربية بالأعمال الإبداعية.. مرايا .. عيله خمس جوم .. يوميات مدير عام .. أسرار المدينة.. اسهامات شكلت الوجدان الإنساني ونقلت الواقع بإيجابياته وسلبياته في محاكاه وخلق فنى راق”.

وأضاف البيان: "السيد الفنان محسن غازى نقيب الفنانين سوريا.. السادة أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية السيد المخرج يزن شربتجى.. السيدة المخرجة رشا شربتجى.. نُشاطركم الأحزان في وفاة الراحل المغفور له بإذن الله القدير المخرج / هشام الشربتجى نسأل العلي القدير أن يُسكنه قسيم الجنات ويلهم أسرته والأسرة الفنية الصبر والسلوان".

يذكر أن المخرج هشام الشربتجي من مواليد دمشق، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة وحصل الراحل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) بالقاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته.ويلقب الراحل بـ "شيخ الكار"، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.