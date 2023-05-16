8.4 تريليون دولار التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية خلال 2022

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، أن هناك زيادة كبيرة في حجم الخسائر التي تتكبدها الدول من الهجمات السيبرانية، وأشار إلى أنه التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بلغت 8.4 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 11 تريليون دولا خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بمركز مصر للمعارض الدولية الذي يمتد على مدار 3 أيام من 16 إلى 18 مايو 2023.

وأضاف" لقد حظي الأمن السيبراني على اهتماما كبيرا بالدستور المصري والذي نص علي أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء اساسي من الاقتصاد الوطني حيث تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل والأمن السيبراني بصفة خاصة برؤية مصر 2030.

أشار “عبدالحافظ” إلى أنه تم تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني ليترجم هذا الاهتمام بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب صدور قوانين حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن قبله انشاء المركز الوطني للاستعداد للطوارئ.

وقال عبد الحافظ إن هناك توجيهات واضحة من قبل الرئيس السيسي باعطاء اهمية لقطاع الأمن السيبراني وتنمية البنية التحتية التكنولوجية مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وبلورة برامج تدريبية للعاملين للتعامل مع ملف الأمن السيبراني.

اختتم حديثه قائلاً:"لقد تم الانتهاء من إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات وتوحيد الرؤيا الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، ولقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات الدولية وذلك لإيماننا بأهمية التكاتف وتوحيد الرؤى للتصدي للهجمات السيبرانية.