غدا.. الجامع الأزهر يناقش قضية المهر في الإسلام

تنطلق غدا الأربعاء أولى ندوات الجولة الثانية من البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف، بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك، والذي يأتي تحت عنوان: "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية"، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتعقد غدا أولى هذه الندوات، تحت عنوان: "حق المرأة في المهر واختيار الزوج" ، ويحاضر فيها كلا من د. فتحية محمود الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة، ود. أوصاف محمد عبده، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

وقال د.عبد المنعم فؤاد ، إنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات أسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في كل أسبوع لكل محور.

وأوضح المشرف العام على الرواق الأزهري، أنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات على مدار شهرا كاملا، بواقع محاضرة كل أربعاء، مشيرا إلى أن البرنامج ينطلق اليوم الأربعاء 17 مايو وينتهي 7 يونيو، وتتناول كل محاضرة قضية أو مشكلة من المشكلات التي تواجه الأسرة والمرأة، ووضع حلول علمية وواقعية لها من خلال الأساتذة والمتخصصين في مجالات الأسرة، لافتا إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

من جهته ، أوضح د.هاني عودة، أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، عبر الرابط التالي: https://forms.gle/4DufG1C5i6tkKfFF9، وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف د.عودة، أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

ونوه إلى أن برنامج المرأة أيضا سيناقش العديد من قضايا المرأة، ووضع حلول عاجلة لها من خلال علماء متخصصين في كافة المجالات ولهم بصمات علمية وأبحاث كل في محور محاضراته، متوقعا أن تؤتي هذه المحاضرات وهذا البرنامج ثماره المرجوة، لافتا إلى أن هذه المحاضرات الأربعة ستكون ضمن سلسلة من البرامج التي تخص المرأة والأسرة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الجامع الأزهر أطلق حلقته الأولى من البرامج الموجهة للمرأة حول "التحديات الأسرية وكيفية التعامل معها"، وتضمن سلسلة محاضرات على مدار شهرا كاملا، وحاضر فيها عدد من كبار الأساتذة والمتخصصين من أساتذة الأزهر الشريف وواعظات مجمع البحوث وقيادات الأزهر بمختلف التخصصات، في إطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بقضايا المرأة والأسرة.