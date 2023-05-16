"الوفد": مصر تمتلك مقومات سياحة دينية تضاهي الحج والعمرة بالسعودية

قال أمير النجار ممثل حزب الوفد، إن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر في قطاع السياحة عدم وجود عنصر بشري مؤهل للتعامل معه.

وأضاف النجار، أن الحكومة يجب أن تولي أهمية بالمناطق السياحية خاصة الدينية، خاصة أننا نمتلك الإمكانيات لتحقيق ذلك مثل مسار العائلة المقدس الذي يضاهي سياحة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وقال النجار: “لو اهتمينا بدير سانت كاترين وحدة انا واثق اننا سنحقق إيرادات دولارية بما تتراوح قيمتها بين ٣٠ إلى ٤٠ مليون دولار"، موضحا أنه بالرغم من الأهمية الدينية لدير سانت كاترين ولكن ليس لدينا مطار لخدمة السائحين عند زيارته.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.