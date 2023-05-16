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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوفد": مصر تمتلك مقومات سياحة دينية تضاهي الحج والعمرة بالسعودية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أمير النجار ممثل حزب الوفد، إن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر في قطاع السياحة عدم وجود عنصر بشري مؤهل للتعامل معه.

وأضاف النجار، أن الحكومة يجب أن تولي أهمية بالمناطق السياحية خاصة الدينية، خاصة أننا نمتلك الإمكانيات لتحقيق ذلك مثل مسار العائلة المقدس الذي يضاهي سياحة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وقال النجار: “لو اهتمينا بدير سانت كاترين وحدة انا واثق اننا سنحقق إيرادات دولارية بما تتراوح قيمتها بين ٣٠ إلى ٤٠ مليون دولار"، موضحا أنه بالرغم من الأهمية الدينية لدير سانت كاترين ولكن ليس لدينا مطار لخدمة السائحين عند زيارته.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

امير النجار حزب الوفد عنصر بشري المناطق السياحية الحج والعمرة السعودية

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