بسبب التجديد.. تفاصيل الصدام بين الزمالك ويوسف أسامة نبيه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق من الاستمرار مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وأكد المصدر لـ الدستور، أن الإدارة قدمت عرضًا ليوسف نبيه بالتجديد، مقابل الحصول على 4 ملايين في الموسم الواحد على أن يحصل على مليون جنيه إضافية، وذلك حال الوصول إلى عدد معين من الأهداف.

وأوضح، أن إدارة الزمالك عرضت على نبيه رد العقود التي وقع عليها من بيراميدز بشكل ودي، بجانب رد المبلغ الذي حصل عليه اللاعب كمقدم تعاقد، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب يوسف نبيه.

وحسب مصادر، فإن اللاعب سيحصل مع بيراميدز على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد وتقاضى 4 ملايين جنيه كمقدم تعاقد عند التوقيع.

وينتهي عقد يوسف نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي.