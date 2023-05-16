إيلاريا حارس تطالب بتقديم تسهيلات مصرفية للمنشآت الفندقية والسياحية

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارس عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، على ضرورة تقديم تسهيلات مصرفية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية.

وشددت خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله"، على ضرورة وجود خطة استراتيجية مدروسة تهدف لإبراز المعالم الحضارية الموجودة فى مصر.

وقالت إنه لا بد القيام بحملات دعائية فعالة تعبر عن أمرين مهمين لتنمية السياحة وجذب السيّاح في ظل الموجة التنافسية التي يشهدها قطاع السياحة العالمي هذه الأيام.

وتابعت: نظرًا لتعدد الوجهات السياحية وتنوّع البرامج الترفيهية المقدّمة وتقديم الأسعار الجاذبة مقابل الإقامة والخدمات وتذاكر السفر، مؤكدة أن سياحة اليخوت تمثل نوعاً من أنواع السياحة الرياضية على أرض مصر وتعتبر أغنى أنواع السياحة وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية‏.

وأشارت إلى أن منطقة البحر الأبيض بمثابة مركزاً هاماً لسياحة اليخوت على مستوى العالم، مطالبة بوضع الاستراتيجية لرفع كفاءة مراسي اليخوت وإنشاء المزيد منها في أبرز مناطق الجذب السياحي لضمان استدامتها وتنفيذها.

وقدمت ممثلة حزب الشعب الجمهوري بعض التوصيات التي من شأنها النهوض بالقطاع كالتالي:



_استغلال مفهوم سياحة اليخوت مجددا حيث تمتلك مصر سواحل بطول ٢٤٠٠ كيلو متر وتتضمن ٢٣ ميناء سياحي.

_مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية في صورة ُمبادرات من البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية.

_تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لـهم.

_تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية ُمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين.

_التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيا.

_التطبيق الفاعل لمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية المستدامة.

_تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.